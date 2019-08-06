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Toklu ve Akyener’den anlamlı davranış

Okul öncesi ve Anaokul öğrencileri için Aygün Akyener ve Dervişe Toklu tarafından hazırlanan ‘’Çizgi Çalışması ’’ kitabı bugün  Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi’ndeki 4-5 yaş grubu çocuklara yazarlar tarafından hediye edildi.

06 Ağustos 2019 Salı 12:25
Toklu ve Akyener’den anlamlı davranış

Toklu ve Akyener çocukların eğitimlerine küçük bir katkı koymak, eğlenmelerini sağlamak ve mutluluklarına ortak olmak amacıyla çocuklarla bir araya geldiklerini söylediler.

Toklu ve Akyener,  ”Bugün Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisindeki 4-5 yaş grubu çocukları ile buluşarak etkinlik kitabımızı hediye ettik.Çocukların eğitimlerine küçük bir katkı koymak eğlenmelerini sağlamak ve mutluluklarına ortak olmak bizi de çok mutlu etti .Tüm çocukların biran önce sağlıklarına kavuşması, koşup oynaması en büyük dileğimiz, en büyük mutluluğu siz hak ediyorsunuz…” dediler.

(BRT)

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