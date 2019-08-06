Toklu ve Akyener’den anlamlı davranış

Toklu ve Akyener çocukların eğitimlerine küçük bir katkı koymak, eğlenmelerini sağlamak ve mutluluklarına ortak olmak amacıyla çocuklarla bir araya geldiklerini söylediler.

Toklu ve Akyener, ”Bugün Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisindeki 4-5 yaş grubu çocukları ile buluşarak etkinlik kitabımızı hediye ettik.Çocukların eğitimlerine küçük bir katkı koymak eğlenmelerini sağlamak ve mutluluklarına ortak olmak bizi de çok mutlu etti .Tüm çocukların biran önce sağlıklarına kavuşması, koşup oynaması en büyük dileğimiz, en büyük mutluluğu siz hak ediyorsunuz…” dediler.

(BRT)