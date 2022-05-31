Toksöz: Partiden istifa ettiğim yönündeki haberler gerçek değil

Halkın Partisi Genel Koordinatörü Savaş Toksöz görevinden affını istemesini ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Değerli dostlar,

Partideki görevimden affımı istemem profesyonel iş yaşamıma nasıl devam edeceğimle ilgilidir. Partiden istifam söz konusu değildir. Ben geçmişte olduğu gibi gelecekte de inandığım değerler ışığında partimde siyaset yapmaya devam edeceğim. Bu bilgiler ışığında çeşitli basın kuruluşlarında yer alan partiden istifa ettiğim yönündeki haberlerin yalan olduğunu birkez daha yineler, bu vesileyle bazı basın kuruluşlarının gazetecilik etiğiyle bağdaşmayan tutumlarını düzeltmelerini rica ederim.