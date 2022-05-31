Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Markette hırsızlık yaptılar, tutuksuz yargılanacaklar
Markette hırsızlık yaptılar, tutuksuz yargılanacaklar
Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi
9 bin 200 TL değerindeki eşyaları çaldı
9 bin 200 TL değerindeki...
2 milyon 651 bin TL parayı sirkat etti
2 milyon 651 bin TL...
Kendisinden Ayrılmak İsteyen Eşini Telefonla Taciz Edip Elbiselerini Yaktı
Eşini Telefonla Taciz Edip Elbiselerini...

Toksöz: Partiden istifa ettiğim yönündeki haberler gerçek değil

31 Mayıs 2022 Salı 20:43
127 Okunma
Toksöz: Partiden istifa ettiğim yönündeki haberler gerçek değil

 Halkın Partisi Genel Koordinatörü Savaş Toksöz görevinden affını istemesini ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Değerli dostlar,

Partideki görevimden affımı istemem profesyonel iş yaşamıma nasıl devam edeceğimle ilgilidir. Partiden istifam söz konusu değildir. Ben geçmişte olduğu gibi gelecekte de inandığım değerler ışığında partimde siyaset yapmaya devam edeceğim. Bu bilgiler ışığında çeşitli basın kuruluşlarında yer alan partiden istifa ettiğim yönündeki haberlerin yalan olduğunu birkez daha yineler, bu vesileyle bazı basın kuruluşlarının gazetecilik etiğiyle bağdaşmayan tutumlarını düzeltmelerini rica ederim.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devrim Barçın: Piyasanın yüzde 77,40’ı dövizleşti
Devrim Barçın: Piyasanın yüzde 77,40’ı dövizleşti
Başbakan Ünal Üstel, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü
Başbakan Ünal Üstel, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü
TSHD Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle vatandaşlara broşür dağıttı
TSHD Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle vatandaşlara broşür dağıttı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim