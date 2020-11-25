Toksöz: "TDP, Kudret Hoca sayesinde üç vekille iki bakanlık almıştı"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in, "Kudret Hoca'yı bir şey olmamış gibi ‘hoş geldin’ deyip bağrımıza basamayız” sözlerine HP kanadının sert tepkisine neden oldu.

Halkın Partisi (HP) Genel Koordinatörü Savaş Toksöz, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in, "Kudret Hoca'yı bir şey olmamış gibi ‘hoş geldin’ deyip bağrımıza basamayız” sözlerine tepki göstererek, “Cemal Özyiğit, Kudret Hoca sayesinde üç vekille iki bakanlık almıştı. Dokuz tane milletvekili olan Halkın Partisi ise üç bakanlık aldı. Karşılığında kötü yönetim sergileyenlerin düşmanlığını kazanmış oldu” dedi.

"Keşke Kudret Hoca doğru bildiği yolda, çok fedakarlıklar yaparak bazılarına kucak açmasaydı" diyen Savaş Toksöz sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Kudret hocaya kucak açamayacağını açıklayan Cemal Özyiğit, Kudret hoca sayesinde üç vekille iki bakanlık almıştı. Dokuz tane milletvekili olan Halkın Partisi ise üç bakanlık aldı. Bunun karşılığında okullara kitap dahi dağıtamayacak kadar kötü bir yönetim sergileyenlerin düşmanlığını kazanmış oldu. Keşke o gün Kudret hoca, doğru bildiği yolda, çok fedakarlıklar yaparak bazılarına kucak açmasaydı. Ama tabii o sıradan biri değildir ki, memleket deyince akan sular durur."