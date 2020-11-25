Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde baskın yedi
Evinde baskın yedi
Hırsız cezaevini boyladı
Hırsız cezaevini boyladı
Planları çöktü
Planları çöktü
44 gün cezaevine gönderildiler
44 gün cezaevine gönderildiler
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk

Toksöz: "TDP, Kudret Hoca sayesinde üç vekille iki bakanlık almıştı"

Cemal Özyiğit’in, "Kudret Hoca'yı bir şey olmamış gibi ‘hoş geldin’ deyip bağrımıza basamayız” sözlerine HP kanadından tepkiler sürüyor. HP'li Savaş Toksöz, Özyiğit'in, 4'lü koalisyon döneminde, Özersay sayesinde üç vekille iki bakanlık aldığını anımsattı; "Dokuz milletvekili olan HP ise üç bakanlık aldı" diyerek, karşılığında Özersay'ın kötü yönetim sergileyenlerin düşmanlığını kazandığını söyledi.

25 Kasım 2020 Çarşamba 17:45
774 Okunma
Toksöz: "TDP, Kudret Hoca sayesinde üç vekille iki bakanlık almıştı"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in, "Kudret Hoca'yı bir şey olmamış gibi ‘hoş geldin’ deyip bağrımıza basamayız” sözlerine HP kanadının sert tepkisine neden oldu.

Halkın Partisi (HP) Genel Koordinatörü Savaş Toksöz, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in, "Kudret Hoca'yı bir şey olmamış gibi ‘hoş geldin’ deyip bağrımıza basamayız” sözlerine tepki göstererek, “Cemal Özyiğit, Kudret Hoca sayesinde üç vekille iki bakanlık almıştı. Dokuz tane milletvekili olan Halkın Partisi ise üç bakanlık aldı. Karşılığında kötü yönetim sergileyenlerin düşmanlığını kazanmış oldu” dedi.

"Keşke Kudret Hoca doğru bildiği yolda, çok fedakarlıklar yaparak bazılarına kucak açmasaydı" diyen Savaş Toksöz sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Kudret hocaya kucak açamayacağını açıklayan Cemal Özyiğit, Kudret hoca sayesinde üç vekille iki bakanlık almıştı. Dokuz tane milletvekili olan Halkın Partisi ise üç bakanlık aldı. Bunun karşılığında okullara kitap dahi dağıtamayacak kadar kötü bir yönetim sergileyenlerin düşmanlığını kazanmış oldu. Keşke o gün Kudret hoca, doğru bildiği yolda, çok fedakarlıklar yaparak bazılarına kucak açmasaydı. Ama tabii o sıradan biri değildir ki, memleket deyince akan sular durur."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Aşılar gelecek ve bedava yapılacak”
“Aşılar gelecek ve bedava yapılacak”
Erhürman, Partilere Sunduğu İlkeleri Açıkladı
Erhürman, Partilere Sunduğu İlkeleri Açıkladı
ZORLU TÖRE TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ
ZORLU TÖRE TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim