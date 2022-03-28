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Toktaş, başarısıyla takdir topluyor

GKK ve basın arasında yıllarca yaşanan iletişim eksikliği Yarbay Selçuk Toktaş’ın göreve gelmesiyle son bulurken, basın camiası da Toktaş’ın bu yıl dolacak görev süresinin uzatılması gerektiğine dikkat çekiyor

28 Mart 2022 Pazartesi 18:22
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Toktaş, başarısıyla takdir topluyor
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Basın Subayı olarak görev yapan Dz. Yarbay Selçuk Toktaş, başarısıyla takdir topluyor. Bir buçuk yıldır GKK ve medya arasında adeta köprü olarak görev yapan Selçuk Toktaş, gerek yazılı, gerekse görsel basındaki gazetecilerle kurduğu başarılı iletişim sayesinde bilgi kirliliğine fırsat vermeden ilgili konuların aydınlatılmasında önemli bir rol üstleniyor.

GKK ve basın arasında yıllarca yaşanan iletişim eksikliği Yarbay Selçuk Toktaş’ın göreve gelmesiyle son bulurken, basın camiası da Toktaş’ın bu yıl dolacak görev süresinin uzatılması gerektiğine dikkat çekiyor

 

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