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Tolga Atakan: “2-3 beğeni uğruna infial yaratılıyor”

Sosyal medyada yayılan bilgi kirliliğine isyan eden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, sosyal medyayı olumlu ve sorumlu şekilde kullanmak gerektiğini vurguladı

20 Mart 2020 Cuma 12:15
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Tolga Atakan: “2-3 beğeni uğruna infial yaratılıyor”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, sosyal medyada yayılan bilgi kirliliğine isyan etti. Sansasyonel paylaşımlar ve 2-3 beğeni uğruna yalan yanlış bilgiler paylaşmanın infil yaratmak haricinde hiçbir işe yaramayacağını vurgulayan Atakan, herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tolga Atakan’ın paylaşımı şu şekilde:

“Dün akşam saatlerinde test sonucunun "pozitif" çıktığı haberi yayılan polisimizin test sonucu "negatif" çıktı.
Bu olay bize bir kere daha sosyal medyayı olumlu ve sorumlu kullanmak gerektiğini gösterdi diye düşünüyorum.
Hemen hepimiz son derece hassas ve sıkıntılı bir süreç içinde olduğumuzun farkında. Bu süreç içinde elimizden geldiğince sorumlu bir şekilde hareket etmek her birimizin görevi.
Kirli bilgi, sansasyonel paylaşımlar, 2-3 like uğruna yalan yanlış bilgiler paylaşmak infial harici hiç bir şey kazandırmaz.
Lütfen ama lütfen, bu ve benzeri kirli bilgileri yayanlara itibar etmeyin. Şu aşamada en çok ihtiyacımız olan şey kolektif hareket edebilmek. Hayatın bize yaşattığı bu olumsuzluklar karşısında pozitif kalabilmek ve bu pozitifliği yayabilmek. Bu zor günleri ancak bu şekilde atlatabiliriz.”

Anahtar Kelimeler:
Tolga AtakanKoronavirüs
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