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Tolga Atakan: "Külliyen Yalan"

Halkın Partisi Genel Sekreteri Tolga Atakan, koalisyon hükümeti ile ilgili ortaya atılan iddialar ile ilgili sorularını yanıtladı.

11 Ocak 2018 Perşembe 14:50
Tolga Atakan: "Külliyen Yalan"
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Evrensel'den Rana Sarro'nun haberine göre, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ve Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın hükümet dışında olabileceği UBP-HP koalisyonu iddiasının tamamen uydurma olduğunu vurgulayan Genel Sekreter Tolga Atakan, "Bu rivayeti ben de duydum. Öyle birşey şuanda mümkün değil. Zaten resmi süreç biliyorsunuz yarın başlar. Şuan için öyle bir görüşme kesinlikle olmadı. Böyle bir teklif bile gelmedi bize" dedi. 

"Bizim parti meclisimizin aldığı bir karar var. Net bir şekilde de bir duruş ortaya koyduk. Cumhurbaşkanı partileri çağıracak ona göre de bir görevlendirme yapacak. Herhalde teamül gereği de hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi'ne verecek" diyen Tolga Atakan, Halkın Partisi olarak dik duruşlarının ve seçim öncesi halka verdikleri sözlerinin arkasında durmalarının bazı kesimler tarafından eleştirildiğini de işaret etti ve "CTP de aynı açıklamada bulunmuştur, niye CTP eleştirilmiyor" şeklinde de sitemde bulundu.

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı'nın açıklaması üzerine Halkın Partisi ile ilgili ortaya atılan bazı iddialar üzerine de Tolga Atakan, "biz bu açıklamayı üzerimize almadık, çünkü bize hitaben yapılmış bir açıklama değil bu. Bir sürü partinin açıklaması oldu, o şekilde kurmayız, bu şekilde kurmayız diye. Dolayısıyla sadece bize has bir açıklama değil. Bu bir temennidir sadece. Biz o çerçevede baktık" dedi.

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Son Güncelleme: 11.01.2018 18:38
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