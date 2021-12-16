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Tolga Atakan : “Toplum, korku ve kaygı içinde”

HP Genel Sekreteri Tolga Atakan, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

16 Aralık 2021 Perşembe 09:44
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Tolga Atakan : “Toplum, korku ve kaygı içinde”
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ÖZEL HABER

HP Genel Sekreteri Tolga Atakan, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“TOPLUM, KORKU VE KAYGI İÇİNDE”

Atakan, “Bugün çok ciddi bir gelecek kaygısı başladı, umutsuzluk başladı toplumda.  Toplum, korku ve kaygı içinde. İnsanlar çocukları için kendileri için endişeleniyor. Ancak bu da başka sosyal patlamalara yol açacak. Bunlardan tamamen bihaber olan bir insan grubu da var. Aslında 23 Ocak’ta bunun seçimini yapacağız. Ya aynı düzeni kabul edeceğiz ya da bu düzeni reddederek geleceğimiz için tercih yapacağız. 1974 öncesinde yaşadığımız yoklukları ve kıtlıkları bugün yeniden yaşıyoruz. Tekrardan o düzensizliğe döndük. Bugün en önemli ilaçları bile bulamıyoruz. Bu ve benzer sıkıntılara tamamı yoksa devam mı diyeceğiz 23 Ocak’ta. O yüzden sandığı boykot etmek yerine yasal hakkımızı kullanmamız gerekiyor” dedi.

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