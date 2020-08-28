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TOLUN: “BU İŞ BÖYLE DÖNMEZ”

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun, Yeni Bakış’a konuştu ve yüzde 10 kapasite ile turizm tesislerinin çalışamayacağını söyledi.

28 Ağustos 2020 Cuma 11:57
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TOLUN: “BU İŞ BÖYLE DÖNMEZ”

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun, Yeni Bakış’a konuştu ve yüzde 10 kapasite ile turizm tesislerinin çalışamayacağını söyledi.

Turizm olmadan bu ülkede ekonominin canlanamayacağını, esnafın çalışamaz durumda olacağını ifade ederek, “Bir uçakta 200 yolcu varsa bunun 20 tanesi bile turist değildir. Gelenler ya yerel halktır ya da casinolara gelen kısa süreli müşterilerdir” dedi.

“Sektörün durumu içler acısıdır ve sürdürülebilir bir yapımız yoktur” diyen Tolun, “Düşük faizli kredi talep etmiştik, bu bir türlü sağlanamadı. Kalkınma Bankası, Merkez Bankası ve Bankalar Birliği, bir yıl ödemesiz bir işlemi yapmak istemiyor” dedi.

Tolun, Güney Kıbrıs’ta Covid-19 testi pozitif çıkanlara ücretsiz tedavi imkanı sağlanmakta olduğuna dikkat çekerken, “Ancak bize gelecek olan turist karantinaya alınıyor ve karantina ücretini kendisi ödüyor. Bu durumda hangi turist gelir ve kalır? Beş günlük bir tatile gelen turisti siz 14 gün karantinaya kapatırsanız, kim tatil yapmaya gelir?” diye sordu.

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Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri BirliğiOrhan Tolun
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