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Tolun: Bu kararın neresi kamu yararına?

Kıbrıs Türk Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, Gündem Kıbrıs WEB Tv'de Çiğdem Aydın'la gündemi değerlendiriyor...

12 Ağustos 2021 Perşembe 09:34
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Tolun: Bu kararın neresi kamu yararına?

ÖZEL HABER

Kıbrıs Türk Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, Gündem Kıbrıs WEB Tv'de Çiğdem Aydın'la gündemi değerlendiriyor...

Tolun, "Ülke yangın yeri oldu , Turizm bitti" dedi.

Tolun , Girne'deki tartışmalı arazi konusuyla da ilgili "Hastanemiz yok, dairelerimiz kiralık apartman dairelerinde , yolumuz yok, halkın nefes alacağı bir milli park yok insanlar aç sekötrler öldü. Siz Sn.Başbakan, orman arazilerini peşkeş derdindesiniz buna karşıyız" açıklamasını yaptı.

Tolun'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ülke yangın yeri oldu Turizm bitti seyehat acenteleri yok sayıldı. Hastanemiz yok, dairelerimiz kiralık apartman dairelerinde , yolumuz yok, halkın nefes alacağı bir milli park yok insanlar aç sekötrler öldü. Siz Sn.Başbakan, orman arazilerini peşkeş derdindesiniz buna karşıyız. HÜKUMET HAYALET HÜKUMET OLDU SANKİ YOK. KENDİ DÜNYALARINDA YAŞIYORLAR BUNUN HESABINI VERECEKLER.

Bu hükumete hiç bir güvenimiz kalmadı güvenmiyoruz.

2016 yılından beridir alacaklarımızı alamadık. 180 bin EURO alacağımız var bize devletin borcu var vermiyor ama orman arazileri peşkeş çekiliyor. Bu kararın neresi kamu yararına?"

Son Güncelleme: 12.08.2021 09:41
Anahtar Kelimeler:
Orhan TolunGirneArazi
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