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Tolun: Hükümet sözünde durmadı

Ya isteklerimizi alacağız ya da burada duracağız.

09 Haziran 2020 Salı 10:19
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Tolun: Hükümet sözünde durmadı

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı.  Orhan Tolun,  hükümetten 9 talepte bulunduklarını ama hiç birine olumlu yanıt almadıklarını söyledi.

 Tolun açıklamasında ”Bizim kapalı olduğumuz dönem hükümetten 9 tane talebimiz oldu ama hükümet taleplerimizin bir tanesine bile olumlu cevap vermedi. Kapalı olduğumuz için çalışanlarımızın sigortasını yatıramıyoruz bu nedenle soysal sigorta ve ihtiyat sandığının devlet tarafından yatırılması ya da çalışmaz gibi muamele edilmesiydi. Hükümet hiçbir talebimize yanıt vermedi.  Bizin taleplerimiz yani sektörün talepleri yerine getirilmezse bunun arkasından gelecek olan daha büyük eylemdir. Bu eylem sadece ön eylemdir. Ya isteklerimizi alacağız ya da burada duracağız.  İsteklerimizi alana kadar devam edeceğiz “ ifadelerini kullandı.

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Kıbrıs Türk Turizm Ve Seyahat Acenteleri BirliğiKITSABOrhan Tolun
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