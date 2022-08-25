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Tolun: Türkiye ile birlikte çalışacağız!

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Tolun, TÜRSAB ziyaretinin çok verimli geçtiğini ve Türkiye pazarına sunulan turistik ürünlerin yeniden oluşturulması konusunda TÜRSAB ile birlikte çalışacaklarını belirtti.

25 Ağustos 2022 Perşembe 10:48
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Tolun: Türkiye ile birlikte çalışacağız!


Pazartesi günü İstanbul’daki TÜRSAB merkezinde gerçekleşen toplantıya “tanıtım faaliyetlerini yaygınlaştırmak için TÜRSAB’ın desteğini almak” amacıyla gittiklerini ancak toplantıda KKTC’den sunulan turizm ürününün yeniden şekillendirilmesi ihtiyacının açık bir şekilde masaya konulduğunu belirten Tolun, “Bu ihtiyacın somut bir şekilde dile getirilmesi nedeniyle tanıtma faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasından önce, turizm ürünümüzün Türkiye pazarına uygun olacak şekilde yeniden şekillendirilmesi çalışmalarına öncelik vermeyi kararlaştırdık” dedi.

KITSAB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Tolun, bu konuda yapılacak çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Bu ürünleri bizim rehberliğimizde Türkiye pazarına yön veren ve daha önce benzer çalışmaları başarı ile yapmış, böylece farklı destinasyonlara yüz binlerce turist kazandırmış uzmanlar ve kanaat önderleri şekillendirecek. Böylece, Türkiye pazarında rağbet görecek ürünlerin ortaya çıkacağını biliyoruz. TÜRSAB tanıtma faaliyetlerimize de katkı koyacak, yol gösterici olacak. Böylece satıcı acentelerin işleri de kolaylaşmış olacak ve Türkiye’den KKTC’ye farklı beklentileri olan turistlerin de gelmesi sağlanabilecek.”

KITSAB Başkanı Tolun, “bu çalışmalar elbette önemlidir ama bizim için önemli olan diğer bir husus da TÜRSAB ile ilişkilerin geliştirilmesidir” dedi ve TÜRSAB-KITSAB ilişkilerinin önemine vurgu yaptı. Tolun, “TÜRSAB, Türk turizminin lider örgütüdür. Kıbrıs Türk turizminin gelişmesinde büyük katkıları olmuştur. İlişkilerimizi canlı ve verimli tutarak bu katkının devam etmesini sağlamak bizim görevimizdir. Gördüğümüz ilgiden de büyük memnuniyet duyduk. Bu nedenle TÜRSAB Başkanı Sayın Firuz Bağlıkaya ve arkadaşlarına kamuoyumuzun huzurunda açıkça teşekkür ediyorum. Bu ilişkiyi geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz”

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Orhan Tolun
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