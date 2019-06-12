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Tomruk'a 6 yıl hapis cezası verildi

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:07
Tomruk'a 6 yıl hapis cezası verildi
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2018 yılında Ercan - İskele Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişinin ölümüne sebep olan Ramazan Tomruk'a 6 yıl hapis cezası verildi.

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Ramazan Tomruk 23 Haziran 2018’de yönetimindeki kamyonla FA 897 plakalı van araca çarparak Kaleil Bowan (E-55) ve Emine Bowan' in (K-56) ölümüne neden olmuştu

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Anahtar Kelimeler:
TOMRUKKazaHaberKıbrıs
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ilham akal 2019-06-12 16:50:55

yani karşı araç sürücüsünün alkollü oluşunun hiç bir önemi yokmudur. umarım bu ceza emsal teşkil eder. adamın biri iki kisiyi öldürüyor ve kaza yerinden kaçıyor. yüce mahkeme bu kişiyi teminatla serbest brakıyoŕ. bu kazada hatalı olan sürücünün yaralı olmasına rağmen ceza evine gönderiliyor. buna benzer birçok kaza var örnek.. neşe başkan kazası bu kişi ceza bile almıyor. neymiş efendim yaya olan kişi uyuşturucu kullanmıs. konu uyuşturucu değil. konu araç sürücüsünün önemli bir kişi olması. göreceğiz kaza yerinden kaçan sürücü ne kadar ceza alacak. biraz vicdan ve adaletli olun.

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ilham akal 2019-06-12 16:55:22

tabiki bir suç işlendiyse herkes cezasını çekecek. ama kişiye göre olaylar kılıfına uydurulmayacak.

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