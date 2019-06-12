2018 yılında Ercan - İskele Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişinin ölümüne sebep olan Ramazan Tomruk'a 6 yıl hapis cezası verildi.
Tomruk'a 6 yıl hapis cezası verildi
12 Haziran 2019 Çarşamba 15:07
2018 yılında Ercan - İskele Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişinin ölümüne sebep olan Ramazan Tomruk'a 6 yıl hapis cezası verildi.
yani karşı araç sürücüsünün alkollü oluşunun hiç bir önemi yokmudur. umarım bu ceza emsal teşkil eder. adamın biri iki kisiyi öldürüyor ve kaza yerinden kaçıyor. yüce mahkeme bu kişiyi teminatla serbest brakıyoŕ. bu kazada hatalı olan sürücünün yaralı olmasına rağmen ceza evine gönderiliyor. buna benzer birçok kaza var örnek.. neşe başkan kazası bu kişi ceza bile almıyor. neymiş efendim yaya olan kişi uyuşturucu kullanmıs. konu uyuşturucu değil. konu araç sürücüsünün önemli bir kişi olması. göreceğiz kaza yerinden kaçan sürücü ne kadar ceza alacak. biraz vicdan ve adaletli olun.
tabiki bir suç işlendiyse herkes cezasını çekecek. ama kişiye göre olaylar kılıfına uydurulmayacak.