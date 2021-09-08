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Tonlarca balık kıyıya vurdu

Bartın’ın Amasra ilçesinde deniz suyunun soğuması nedeniyle tonlarca balık kıyıya vururken yüzlerce kişi ellerinde kova çuval, kova ve poşetlerle sahile akın etti.

08 Eylül 2021 Çarşamba 09:19
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Tonlarca balık kıyıya vurdu

Deniz suyunun aniden soğuması sebebiyle Avara Göçkündemirci sahilinde tonlarca istavrit kıyıya vurdu.

Yaklaşık 500 metre uzunluktaki sahil şeridi boyunca kumsa yüzeyini tonlarca balık kaplarken 7'den 70'e yüzlerce vatandaş ellerinde kova, çuval ve poşetlerle balık toplamak için sahile akın etti.

Kadını erkeği çok sayıda vatandaşın ellerinde fenerlerle kıyıda biriken balıkları topladığı anlar ilginç görüntü oluşturdu.

Vatandaşlardan Ramazan Şen, poyraz esmesi nedeniyle deniz suyunun soğuduğunu ve 2 akşamdır ciddi bir balık akını olduğunu söyledi.

Şen, "Ben de bu akşam yaklaşık 40 kilo balık topladım. Kendim denizciyim ama şimdiye kadar böyle bir şey görmedim. Büyüklerimiz 20 yıl önce böyle bir şey olduğunu söylüyor ama bu kadar da değilmiş. Bu akşam yüzlerce kişi balığa doydu." dedi.

Köy sakinlerinden Nevzat Yelkenci de denizin ani soğuması nedeniyle tonlarca istavritin sahile vurduğunu ve birçok kişi gibi kendisinin de kovalarla sahile geldiğini belirterek, "Burada 100 kilo toplayan var. Daha önce de bu olayı yaşamıştık ama böylesi olmamıştı." ifadesini kullandı.

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