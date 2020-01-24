Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final...
Tinder'a panik butonu dahil yeni güvenlik düzenlemeleri geliyor
Tinder'a panik butonu dahil yeni...
Bir insanı 10 dakikada öldürebilen örümcekler bela oldu!
Bir insanı 10 dakikada öldürebilen...
Vezüv felaketi kurbanının beyninin cama dönüştüğü keşfedildi
Vezüv felaketi kurbanının beyninin cama...
'Narın meyvesi değil kabuğu yararlı'
'Narın meyvesi değil kabuğu yararlı'

Topal:“Kıbrıs Konusunda Başka Argümanları da Masaya Koymamız Gerekir”

Gazimağusa Milletvekili Hasan Topal, Türkiye ile Libya arasında imzalan deniz yetki alanlarının  sınırlandırılması anlaşmasının  önemli bir adım olduğunu vurguladı.

24 Ocak 2020 Cuma 15:56
Topal:“Kıbrıs Konusunda Başka Argümanları da Masaya Koymamız Gerekir”

HP’den yapılan açıklamaya göre,  katıldığı programda Libya-Türkiye arasındaki anlaşmayı ve  doğal gaz sürecini değerlendiren Hasan Topal, “Bu coğrafya kaderimizdir. Bu bölgede hiçbir zaman çatışma, sorunlar bitmez, bitmeyecek” dedi.
Anlaşmanın KKTC açısından  büyük önem taşıdığını kaydeden Topal, “Doğu Akdeniz’de oyun dışında bırakılmaya çalışılan KKTC ve Türkiye bu anlaşmayla oyunun içine dahil olmuştur. Sahada güçlüyseniz masada da kazanırsınız. Doğu Akdeniz’deki doğal gaz, hidrokarbon yataklarının bulunması bizim stratejik önemimizi daha da artırmıştır. İş birliği yapmak varken düşmanca yaşamayı seçmenin kime ne faydası var? Rum tarafınınki çağdışı bir yaklaşımdır. İşbirliğiyle geleceği daha iyi tesis etmek de mümkündür” şeklinde konuştu.
“MAKAMLAR GEÇİCİDİR, ÜLKE MENFAATLERİ, HALKIN SORUNLARI ÇÖZMEK BİRİNCİ ÖNCELİK OLMALIDIR”
 Milletvekili Hasan Topal, Türkiye-KKTC ilişkileriyle ilgili de şu ifadeleri kullandı:
 “Türkiye’yle KKTC arasındaki ilişkiyi siyasilerin oy devşirme aracı olarak kullanmaması lazım. Sağlıklı bir ilişki kurulmalı ve yürütülmelidir. “Ada’daki Kıbrıs Türk varlığı çok önemlidir. Kendi iç işlerimizi de doğru yürütmeliyiz. Devletimize sahip çıkmalıyız. Bunu yaparken de şikayet etmeyip çözüm üretmek zorundayız. Siyaset sorunları çözme sanatıdır. Kendi kendimize yeter bir yönetim için çalışmalıyız. Dışarıdan maddi katkı almadan da kendimize yetebiliyor, üretebiliyor olmamız lazım. Temel ihtiyaçları bile gideremeyecek durumdaysak bunda bir yanlış var demektir. Ülke kaynakları doğru kullanılmalıdır. Makamların geçici ve halka hizmet noktası olduğunu unutmamalıyız. Ülke menfaatleri, halkın sorunlarını çözmek hepimizin önceliği olmalıdır.”
“DIŞ POLİTİKAYI VE İÇ MESELELERİ DOĞRU ŞEKİLLENDİRMELİYİZ, BUNU YAPACAK KUDRETİMİZ VARDIR”
Eğitim sisteminden sağlığa birçok nokta da değişiklik yapılması gerektiğine işaret eden Hasan Topal, “Çare ülkeyi yönetenlerdedir. Çok çalışmak gerekir. Ülkeyi ayağa kaldırmak için reformları oy gailesi olmadan hayata geçirmeliyiz. Tanınıp tanınmamanın arkasına sığınmadan, mazeret üretmeden, bu coğrafyada önemli bir aktör olduğumuzu unutmadan hareket etmeliyiz. Doğal gaz meselesiyle bizim önümüz açılmıştır. Dış politikayı doğru şekillendirirsek bu bizim için bir çıkış noktası olabilir. Ama bununla birlikte iç meseleleri de yoluna koymamız gerekir. Tüm bunları yapacak kudretimiz vardır” dedi.
“KIBRIS KONUSUNDA BAŞKA ARGÜMANLARI DA MASAYA KOYMAMIZ GEREKİR”
Topal  Kıbrıs konusunda ise karşı tarafın federasyonu kabul etmediğine dikkat çekerek, başka argümanların, başka açılımların da masaya koyulması gerektiğini belirtti.
HP Milletvekili Topal, “Federasyon da dursun masada. Ama madem bu konuda anlaşamadık, ‘bir de bunları deneyelim’ demeliyiz. Huzurlu olabilmemiz için komşunun da huzurlu olması lazım. Rum tarafı bunu düşünmüyor. Bize uyan elbiseyi giymemiz gerekir” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 24.01.2020 15:59
Anahtar Kelimeler:
Hasan Topal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haspolat kavşağı trafik akışına kapalı olacak
Haspolat kavşağı trafik akışına kapalı olacak
Sertoğlu: Girişim Rum tarafını panikletti...
Sertoğlu: Girişim Rum tarafını panikletti...
Okullar Yolu'nda ağaç devrildi!
Okullar Yolu'nda ağaç devrildi!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim