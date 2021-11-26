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Topaloğlu: 10 günden beri randevu talebimize cevap verilmedi

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, hükümeti son kez uyardığının altını çizerek, “Salı gününe kadar randevu talebimize cevap verilmezse, Çarşamba günü öğrenci taşımacılığını durduracağız ”dedi.

26 Kasım 2021 Cuma 21:30
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Topaloğlu: 10 günden beri randevu talebimize cevap verilmedi
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Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, toplu taşımacılığının artık yapılamayacağını ifade ederek, işi bırakma noktasında olduklarını belirten bir yazılı açıklama yaptı.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, dövizdeki hareketlenmeye işaret ederek, akaryakıta yeniden zam yapılacağına dair duyumlar aldıklarını söyledi.

Bazı akaryakıt istasyonlarının toplu taşımacılık şirketlerine krediyle akaryakıt vermeyi durdurduğunu ifade ederek, “Girdiler pahalı oldu. Biz ise hala geçen yılki öğrenci taşımacılığı parasını alamadık” dedi.  Girdi maliyetlerinin sürekli yükseldiğini kaydeden Topaloğlu, parça fiyatlarının arttığını, işletmelerin ise zarar ettiğini söyledi. Topaloğlu, “Çalışarak zarar ediyoruz” vurgusunu yaptı. 

“10 GÜNDEN BERİ RANDEVU TALEBİMİZE CEVAP VERİLMEDİ”

“Batıyoruz” diyen Topaloğlu, toplu taşımacılığın sürdürülebilir olmadığını ifade etti. 

Hükümet yetkililerinin kendileriyle görüşmediğini de kaydeden Topaloğlu,  “Hükümet edenler, 10 günden beri randevu talebimize cevap vermedi” dedi.

Hükümetin farklı sivil toplum örgütleriyle görüştüğünü de hatırlatan Topaloğlu, “Salı gününe kadar randevu talebimize cevap verilmezse, Çarşamba günü devlete bağlı bütün öğrenci taşımacılığını durduracağız” ifadelerini kullandı.

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