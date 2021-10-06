Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Takı takmak yerine takı çaldı
Takı takmak yerine takıları çaldı
Girne'de davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
Davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
banner107
Flaş Haber
Akaryakıta 49 kuruş zam
Kapat

Topaloğlu: Çalışarak Batıyoruz

Fuat Topaloğlu: "Kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar"

06 Ekim 2021 Çarşamba 14:30
137 Okunma
Topaloğlu: Çalışarak Batıyoruz
banner108

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, hükümetin akaryakıta %7,3 oranında zam yapmasını sert bir şekilde eleştirerek, “Çalışarak batıyoruz” vurgusunu yaptı.

Topaloğlu: Akaryakıt fiyatları, Türkiye’deki fiyatları geçti"

Zammı eleştiren Topaloğlu, yapılan bu artışla akaryakıt fiyatlarının Türkiye’deki fiyatları geçtiğini belirtti. Son açıklanan akaryakıt fiyatlarıyla, turizm, öğrenci ve yolcu taşımacılığının yapılamayacağının altını çizen Topaloğlu, “Kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar” dedi.

“Taşımacılık sektörüne destek verilmedi”

Korona virüs pandemisinden en çok etkilenen sektörlerin’ de başında taşımacılığın geldiğine vurgu yapan Topaloğlu; buna rağmen hükümetin taşımacılığa destek vermediğini söyledi. Hükümetin toplu taşımacılıkla ilgili bir politikası olmadığı, yapılan zam ve sektöre verilmeyen destekten dolayı anlaşıldığını anlatan Topaloğlu, “Eğitim için ülkeye öğrenciler davet ediliyor; ama akaryakıta zam yapılıyor. Bu fiyatlarla taşımacılık yapılmaz” dedi.

“Krizden çıkmaya çalışırken dibe vurduk”

Pandemiyle birlikte sektörün krize dönüştüğünü kaydeden Topaloğlu, oluşan krizden çıkmaya çalışırlarken yapılan zamla dibe vurduklarının altını çizdi. Hükümetin izlediği politikayla kendilerini batırmaya çalıştığını anlatan Topaloğlu, “Çalışırken batıyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Fuat TopaloğluKARİŞ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geçmiş olsun Şampiyon
Geçmiş olsun Şampiyon
Lefkoşa'da ani ölüm!
Lefkoşa'da ani ölüm!
Denktaş’ın Anıt Mezarı İçin DAÜ Proje Hazırlayacak
Denktaş’ın Anıt Mezarı İçin DAÜ Proje Hazırlayacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim