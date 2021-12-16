Topaloğlu: Görüşmelerde uzlaşı sağlanamadı, toplu taşımacılığı durduruyoruz

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, pazartesi günü ada genelinde toplu taşımacılığı durdurma eylemine gideceklerini duyurdu.

“Toplu taşımacılığı ada genelinde durduracağız” diyen Topaloğlu, hükümetle yapılan görüşmelerin başarısızlığa uğradığını söyledi. TL’nin değer kaybının sürdüğünü, akaryakıt zammının ise otomatiğe bağlandığını ifade eden Topaloğlu, “Öğrenci de taşımayacağız, turist de” vurgusunu yaptı.

“FERYADIMIZ GİRDİLERİN SABİT KALIP, GİDERLERİN ARTMASINA”

Topaloğlu, feryatlarının dolara ya da akaryakıtın artmasına değil, girdilerin sabit kalıp, giderlerin artmasına olduğunun altını çizdi. Topaloğlu, “Giderlerin artıp, gelirlerin sabit kalması, ölüm fermanıdır Ölüm fermanını pazartesi günü yapacağımız toplu taşımacılığı durdurma eylemiyle duyuracağız” dedi.