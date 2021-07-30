Topaloğlu: “Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve huzurunu sağlamak için hizmetindeyiz”

Saner, kabulde yaptığı konuşmada, GKK’nın Kıbrıs’ta barışın teminatı ve iki egemen eşit devlet temelindeki çözüm yolunda ilerlerken halkın en büyük güvencesi olduğunu vurguladı.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan görüşmede ilk olarak söz alan GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, 1 Ağustos tarihinin Kıbrıs Türkünün tarihindeki öneminden bahsederek, adanın 450 yıl önce fethedilmesiyle Türkleşmeye başladığını anlattı.

TOPALOĞLU: “KIBRIS TÜRK HALKININ GÜVENLİĞİNİ VE HUZURUNU SAĞLAMAK İÇİN HİZMETİNDEYİZ”

GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, 1 Ağustos 1958’de Kıbrıs Türkünün canını, malını ve namusunu korumaya yönelik olarak Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ve 1 Ağustos 1976’da ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kurulduğunu hatırlattı.

Türk tarihinde Ağustos ayının ayrı bir öneme sahip olduğundan bahseden Topaloğlu, Türk tarihi boyunca birçok zaferin bu ayda gerçekleştiğini ifade etti.

Topaloğlu, “Güvenlik Kuvvetleri olarak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve huzurunu sağlamak için gerek karada gerek denizde, tüm egemenlik alanımızda halkın hizmetinde olduğumuzu bildiririz” diyerek sözlerine son verdi.

SANER: “KKTC’NİN VAROLUŞUNDA 1 AĞUSTOS TARİHİNİN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK”

Başbakan Ersan Saner de konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varoluşunda 1 Ağustos tarihinin öneminin çok büyük olduğunu vurgulayarak, 1 Ağustos 1571’de Osmanlı’nın Kıbrıs’ı fethi ile Türklerin adada varoluşunun başladığını anlattı.

O günden bugüne, 1878 ile 1960 yılları arasındaki dönem hariç, Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin olduğunu belirten Saner, tarih incelendiğinde Yunan egemenliğinin adada hiçbir şekilde olmadığının görüldüğünü kaydetti. Saner, “Ama maalesef sanki bu adanın sahipleriymiş gibi, bütün dünyada bir algı operasyonu yönetmeyi başardılar ve bunu sürdürmeye çalışıyorlar” dedi.

Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs’ta bulunan halklara dini özgürlükler dahil olmak üzere her türlü sosyal hakkı sağlamasının Türk ulusunun ne kadar hoşgörülü olduğunun bir göstergesi olduğunu söyleyen Saner, Türklerin komşularına gösterdiği hoşgörüyü onların Türklere göstermemesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

“KIBRIS’TA TEK BİR İŞGAL PROBLEMİ VARDIR…”

Kıbrıslı Türkleri adadan yok etmek için kurulan EOKA’ya karşı, 1 Ağustos 1958’de TMT’nin kurulduğunu anımsatan Saner, bu şekilde Kıbrıs Türkü'nün adadaki egemenliğini sürdüreceğini ilan etmiş olduğunu belirtti.

Saner, 1963’te Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türkleri Kıbrıs Cumhuriyeti’nden dışlaması ve ardından 1964’te ise Birleşmiş Milletlerin tek taraflı olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimini Kıbrıs’ın yönetimi olarak kabul etmesinin Kıbrıs’taki işgal sorununun temeli olduğunu anlatarak, “Kıbrıs’ta tek bir işgal problemi vardır. O da 1963 yılında Rumların tek yanlı olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal etmesidir” dedi.

1 Ağustos 1976’da kurulan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın KKTC sınırlarını korumak ve kollamak için en önemli unsur olduğunu vurgulayan Saner,“GKK Kıbrıs’ta barışın teminatıdır. İki egemen eşit devlet temelindeki çözüm yolunda ilerlerken en büyük güvencemizdir. Biz bu coğrafyada hiçbir şekilde düşmanlarımıza korku salma niyetinde değiliz ancak bize yönelik herhangi bir tehdit olursa Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız onun cevabını verebilecek kabiliyettedir” şeklinde konuştu.