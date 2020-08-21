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TOPALOĞLU: “SÖZLERİNİ TUTSUNLAR”

KAR-İŞ Başkanı Fuat Topaloğlu, kendilerine pandemi döneminde birtakım sözler verildiğini ancak bu sözlerin hiçbirini yerine getirmediğini söyledi ve “Çözüm üretsinler mazeret değil” dedi.

21 Ağustos 2020 Cuma 11:27
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TOPALOĞLU: “SÖZLERİNİ TUTSUNLAR”

KAR-İŞ Başkanı Fuat Topaloğlu, kendilerine pandemi döneminde birtakım sözler verildiğini ancak bu sözlerin hiçbirini yerine getirmediğini söyledi ve “Çözüm üretsinler mazeret değil” dedi.
Topaloğlu, pandemi döneminde diğer sektörler gibi ulaştırma sektörünün de etkilendiğini ifade ederek, ülkeden en az 100 bin kişinin gittiğini, öğrencilerin ayrıldığını ve turist gelmediğini anımsattı.
Ulaştırma sektörünün bir bacağının da taşımacılık olduğunu söyleyen Topaloğlu, “Hükümeti yönetenlere sesleniyorum, bu makamlar çözüm üretme makamlarıdır, mazeret üretme yeri değildir, çözüm üretmeleri gerekir. Hükümet bu ülkede taşıma gerekli mi, gereksiz mi karar vermelidir” dedi.
Topaloğlu ayrıca, “Biz can taşıyoruz, sorumluluklarımız vardır. Ada genelinde 40 bin tane öğrenci taşınacak; anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise. Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a kadar. Bu arabaların servis yapabilmesi için bu para gereklidir, bu para da taşımacıda yoktur” dedi.

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