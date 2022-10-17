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Topaloğlu: “Toplu taşımacılar ‘kapatma’ noktasına geldi”

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, son bir haftada mazota gelen 4 TL’nin üzerindeki zam sonrasında taşımacılık sektörünün bitme noktasına geldiğini kaydetti. Topaloğlu, "Bu şartlarda taşımacılık yapmak imkânsız. İndirimli gümrüksüz mazot istiyoruz, dayanacak gücümüz kalmadı” dedi.

17 Ekim 2022 Pazartesi 14:38
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Topaloğlu: “Toplu taşımacılar ‘kapatma’ noktasına geldi”



Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, son bir haftada mazota 4,5 TL’lik zam geldiğine işaret ederek, dayanacak güçlerinin kalmadığını söyledi.

Topaloğlu, gelen zamlar sonrası taşımacılık yapmanın imkansız olduğunu belirterek, toplu taşımacıların sürekli zarar ettiğini ve artık kapatma noktasına geldiklerini belirtti.

- “İndirimli gümrüksüz mazot istiyoruz”

Hükümetin, taşımacıların cebine göz diktiğini savunarak, taşımacıların cebinde bir şey kalmadığını ifade eden Topaloğlu, indirimli ve gümrüksüz mazot talep etti.

Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarına yaptıkları fiyat düzenlemesi taleplerine ise her hangi bir cevap gelmediğini belirten Topaloğlu, bu şartlarda çalışmanın imkansız olduğunu yineledi.

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