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Toparlanıyoruz, Başbakan’dan daha detaylı açıklama istedi

Toparlanıyoruz Hareketi, Başbakanın mal varlığıyla ilgili iddiaların, Anayasa’yla korunan özel hayatın gizliliği hakkı çerçevesinde değerlendirmenin mümkün olmadığını belirtti.

18 Ocak 2018 Perşembe 15:32
Toparlanıyoruz, Başbakan’dan daha detaylı açıklama istedi
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Toparlanıyoruz Hareketi, Başbakanın mal varlığıyla ilgili iddiaların, Anayasa’yla korunan özel hayatın gizliliği hakkı çerçevesinde değerlendirmenin mümkün olmadığını belirterek, gerek iktidarda, gerekse muhalefetteyken şeffaflığı savunduğu için Ulusal Birlik Partisi (UBP), Başbakan Hüseyin Özgürgün’den mal varlığıyla ilgili daha detaylı açıklama istedi.

“Başbakan Hüseyin Özgürgün’e açık mektup” başlıklı açıklamada, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün hakkındaki iddialara 2 aylık bir sürenin ardından cevap vermeyi uygun bulduğuna vurgu yapan hareket,  “Dileğimiz konuyla ilgili gerekli açıklamayı zamanında tatminkar bir şekilde yaparak konunun gündemi işgal etmesini engellemenizdi” denildi. 

Toparlanıyoruz Hareketi olarak konu gündeme düştüğü andan itibaren özel hayatınızın gizliliğinin Anayasa’yla da korunan bir hak olduğunu belirtmelerine rağmen Başbakan Özgürgün’ün mal varlığıyla ilgili iddiaları bu gizlilik çerçevesinde tutmanın mümkün olmadığı belirtildi. 

Açıklamada, şeffaflık, hesap verebilirlik ve açıklık konularındaki hassasiyetinden yola çıkarak Başbakan Özgürgün’den şu soruları detaylı cevap vermesi istendi:

“Verilemeyecek hesabınız olmadığına göre, geçmişte bir muhalefet milletvekili olarak Meclis kürsüsünden mal beyanıyla ilgili verdiğiniz daha fazla açıklık, daha fazla şeffaflık sözüne sadık kalacak mısınız? Yani, mal bildiriminizi, borçlarınızı ve gelirlerinizi kaynaklarını da göstererek KKTC halkıyla açık ve şeffaf bir şekilde paylaşacak mısınız? Özellikle 2013-2017 tarihleri arasındaki mal varlığınızdaki değişiklikleri ve bu değişikliklerin kaynaklarını halkın bilgisine sunacak mısınız?

Yine Meclis kürsüsünden de söylediğiniz gibi, mal varlığınızın anormal şekilde değişip değişmediğini halkın takip ve takdir edebilmesini mümkün kılacak mısınız? 

Mal beyanlarının halka açık olarak yapılması konusunda gerekli yasal değişikliklerin yapılması için kendiniz ve partiniz adına çalışmaya, gerekli katkıyı koymaya hazır mısınız?

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı olarak, partinizin seçim süresince yaptığı harcamaları ve giderlerinizi kalem kalem açıklayabilir misiniz? Ayrıca partinizin gelirlerini ve kaynaklarını açıkça kamuoyuna sunabilir misiniz?”

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