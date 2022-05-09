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"Toplam 13.184 test yapıldı, 45 pozitif vakaya rastlandı " 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.184 olup, 45 pozitif vakaya rastlanmıştır"

09 Mayıs 2022 Pazartesi 18:35
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"Toplam 13.184 test yapıldı, 45 pozitif vakaya rastlandı " 

19 kişi Lefkoşa, 10 kişi Girne, 11 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

9 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.184     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 45       
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.856.663    
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.125                 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.373                           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 518          
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 512           

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236          

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   251

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