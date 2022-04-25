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"Toplam 16.755 test yapıldı, 76 pozitif vakaya rastlandı " 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.755 olup, 76 pozitif vakaya rastlanmıştır"

25 Nisan 2022 Pazartesi 18:25
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"Toplam 16.755 test yapıldı, 76 pozitif vakaya rastlandı " 

34 kişi Lefkoşa, 16 kişi Girne, 19 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, Bölgesi'ndendir. 

24 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.755 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 76  
    
Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.742.284    
      
Toplam Vaka Sayısı: 93.072           

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.652                    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1187     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1163    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 328

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