"Toplam 18.150 test yapıldı, 52 pozitif vakaya rastlandı " 

34 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 8 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
5 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.150
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 52
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.814.287
Toplam Vaka Sayısı: 93.902
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.927
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 741
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6
Karantinadaki Vaka Sayısı : 734
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 253