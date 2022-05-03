"Toplam 1870 test yapıldı, 57 pozitif vakaya rastlandı " 

39 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 8 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 1 kişi LefkeBölgesi'ndendir.
3 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1870
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 57
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.781.927
Toplam Vaka Sayısı: 93.799
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.124
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 842
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6.
Karantinadaki Vaka Sayısı : 834
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2