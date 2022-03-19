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Toplam 21.360 test yapıldı, 613 pozitif vakaya rastlandı

19 Mart 2022 Cumartesi 18:23
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Toplam 21.360 test yapıldı, 613 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.360  olup, 613 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 461 kişi taburcu edilmiştir. 

234 kişi Lefkoşa, 151 kişi Girne, 124 kişi Gazimağusa, 55 kişi Güzelyurt, 35 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

19 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.360  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 613    

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 613           

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 461     

Bugün Kaybedilen Hasta: 2 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.176.203  
      
Toplam Vaka Sayısı: 76.571              

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 71.894      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4472   
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 41    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4424 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 207       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 194   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 200  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1905        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 136984  

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