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"Toplam 2160 test yapıldı, 44 pozitif vakaya rastlandı"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 2160 olup, 44 pozitif vakaya rastlanmıştır. "

31 Mayıs 2022 Salı 18:20
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"Toplam 2160 test yapıldı, 44 pozitif vakaya rastlandı"

24 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 5 kişi Mağusa, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

31 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2160 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44           
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.017.230           
      
Toplam Vaka Sayısı: 95.030                          

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.440                                      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 354                 
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5   

Karantinadaki Vaka Sayısı: 349          

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238           

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 102

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