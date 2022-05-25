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"Toplam 3442 test yapıldı, 43 pozitif vakaya rastlanmıştır."

Son 24 saatte yapılan test sayısı 3442  olup, 42  pozitif vakaya rastlanmıştır. "

25 Mayıs 2022 Çarşamba 18:19
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"Toplam 3442 test yapıldı, 43 pozitif vakaya rastlanmıştır."

25 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 4 kişi Mağusa, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

25 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3442 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43          
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.984.094         
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.837                           

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.199                                   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 403              
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 12     

Karantinadaki Vaka Sayısı: 391             

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 117  

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