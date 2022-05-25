"Toplam 3442 test yapıldı, 43 pozitif vakaya rastlanmıştır."

25 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 4 kişi Mağusa, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
25 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 3442
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.984.094
Toplam Vaka Sayısı: 94.837
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.199
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 403
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 12
Karantinadaki Vaka Sayısı: 391
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 117