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"Toplam 4271 test yapıldı, 36 pozitif vakaya rastlanmıştır."

Son 24 saatte yapılan test sayısı 4271  olup, 36 pozitif vakaya rastlanmıştır. "

26 Mayıs 2022 Perşembe 19:00
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"Toplam 4271 test yapıldı, 36 pozitif vakaya rastlanmıştır."

21 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 7 kişi Mağusa, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

26 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4271 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 36           
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.988.365          
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.873                            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.247                                    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 391               
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9    

Karantinadaki Vaka Sayısı: 381             

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 133   

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