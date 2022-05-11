"Toplam 5375 test yapıldı, 1kişi vefat etmiş, 43 pozitif vakaya rastlanmıştır."

19 kişi Lefkoşa, 10 kişi Girne, 10 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
11 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5375
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.868.065
Toplam Vaka Sayısı: 94.231
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.472
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 524
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4
Karantinadaki Vaka Sayısı : 520
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 176