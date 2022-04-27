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"Toplam 5904 test yapıldı, 140 pozitif vakaya rastlandı " 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5904 olup, 140 pozitif vakaya rastlanmıştır"

27 Nisan 2022 Çarşamba 18:28
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"Toplam 5904 test yapıldı, 140 pozitif vakaya rastlandı " 

67 kişi Lefkoşa, 17 kişi Girne, 35  kişi Gazimağusa, 12 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

27 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5904  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 140   
    
Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.755.298     
      
Toplam Vaka Sayısı: 93.382             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.935                      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1214     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1194   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  2        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 222

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