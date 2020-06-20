Toplam 599 test yapıldı, pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 599 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
20 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı : 599
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: Yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 35.445
Toplam Vaka Sayısı : 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı : Yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı : 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok