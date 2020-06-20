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Toplam 599 test yapıldı, pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 599 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

20 Haziran 2020 Cumartesi 20:50
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Toplam 599 test yapıldı, pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı  Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 599 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

20  Haziran 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı : 599     

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: Yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı:  35.445    

Toplam Vaka Sayısı : 108 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 104  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı : Yok  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı :  4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok

Son Güncelleme: 20.06.2020 20:53
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsAli Pilli
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