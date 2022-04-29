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"Toplam 6508 test yapıldı, 84 pozitif vakaya rastlandı " 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6508 olup, 84 pozitif vakaya rastlanmıştır"

29 Nisan 2022 Cuma 18:14
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"Toplam 6508 test yapıldı, 84 pozitif vakaya rastlandı " 

41 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 17 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

29 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6508 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 84   
    
Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.768.588     
      
Toplam Vaka Sayısı: 93.551            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.291                      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1027    
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 14      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1012    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 216  

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