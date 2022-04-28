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"Toplam 6782 test yapıldı, 85 pozitif vakaya rastlandı " 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6782 olup, 85 pozitif vakaya rastlanmıştır"

28 Nisan 2022 Perşembe 18:21
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"Toplam 6782 test yapıldı, 85 pozitif vakaya rastlandı " 

36 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 28 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

28 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6782 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 85   
    
Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.762.080     
      
Toplam Vaka Sayısı: 93.467            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.124                     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1110    
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 13      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1095    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  2        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 205 

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