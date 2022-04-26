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"Toplam 7110 test yapıldı, 170 pozitif vakaya rastlandı " 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7110 olup, 170 pozitif vakaya rastlanmıştır"

26 Nisan 2022 Salı 18:31
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"Toplam 7110 test yapıldı, 170 pozitif vakaya rastlandı " 

72 kişi Lefkoşa, 36 kişi Girne, 35  kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 20 kişi İskele, 1 kişi Lefke Lefke kişi Bölgesi'ndendir. 

25 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7110 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 170   
    
Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.749.394     
      
Toplam Vaka Sayısı: 93.242            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.813                     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1196     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1177  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 245

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