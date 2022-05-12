Künye
Kıbrıs 25
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gece vakti dehşet saçan alkollü sürücü cezaevini boyladı!
Gece vakti dehşet saçan alkollü...
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla yakalanmıştı
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla...
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar

"Toplam 7645 test yapıldı, 40 pozitif vakaya rastlanmıştır."

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7645 olup, 40 pozitif vakaya rastlanmıştır. "

12 Mayıs 2022 Perşembe 18:39
319 Okunma
"Toplam 7645 test yapıldı, 40 pozitif vakaya rastlanmıştır."

18 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 15 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, Bölgesi'ndendir. 

12 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7645    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40        
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.875.710    
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.271                  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.537                             

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 499         
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 8      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 491            

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 199

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay, Meclis’in olağanüstü birleşimini eleştirdi
Özersay, Meclis’in olağanüstü birleşimini eleştirdi
Hükümet programı yarın saat 16.00’da yapılacak birleşimde okunacak
Hükümet programı yarın saat 16.00’da yapılacak birleşimde okunacak
Cumhurbaşkanlığı himayesinde “Thalassaemia Farkındalık” etkinliği yapılacak
Cumhurbaşkanlığı himayesinde “Thalassaemia Farkındalık” etkinliği yapılacak










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim