Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zorla eve girdiler, darp ettiler, soydular
Zorla eve girdiler, sarp ettiler,...
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Liselilerin kavgası kanlı bitti
Liselilerin kavgası kanlı bitti
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!
Polis aracına 3 el ateş ettiler
Polis aracına 3 el ateş...

"Toplam 7930 test yapıldı, 26 pozitif vakaya rastlanmıştır."

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7930 olup, 26 pozitif vakaya rastlanmıştır. "

20 Mayıs 2022 Cuma 18:18
209 Okunma
"Toplam 7930 test yapıldı, 26 pozitif vakaya rastlanmıştır."

22 kişi Lefkoşa, 1 kişi Girne, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

20 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7930  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26         
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.940.097        
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.620                        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.983                                

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 402             
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 396            

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 192 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mali ve Siber Suçlarla Mücadele Çalıştayı tamamlandı
Mali ve Siber Suçlarla Mücadele Çalıştayı tamamlandı
Gökkuşağı Operasyonu soruşturmasında bir kişi tespit edildi
Gökkuşağı Operasyonu soruşturmasında bir kişi tespit edildi
Polise verdiği ifadelerde çelişkiler var
Polise verdiği ifadelerde çelişkiler var










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim