Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Taşkent’te dağlık araziye düşen ana gövde ve ana gövdenin yaklaşık bir kilometre uzağında bir küçük; Dikmen’de bir evin avlusunda bir parça ile Görneç bölgesinde de iki ayrı noktada iki adet daha olmak üzere toplamda 5 parça bulundu.
Polis, tüm noktalarda güvenlik tedbirleri alınmış olup, incelemeler sürüyor.
(BRT/PGM)
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