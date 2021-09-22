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Toplamda 61 Köy Kuraklıktan Etkilendi

2020-2021 üretim yılı kuraklık haritası yayınlandı.

22 Eylül 2021 Çarşamba 13:45
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Toplamda 61 Köy Kuraklıktan Etkilendi

Kuraklıktan en çok etkilenen bölge Orta Mesarya oldu. Lefkoşa bölgesinden 17, Girne bölgesinden 1, İskele bölgesinden 5 köy derecelerine göre kuraklık kapsamına alındı. Yüzde 90 kuraklığın tespit edildiği köylerin büyük çoğunluğunu Gazimağusa bölgesindeki köyler oluşturdu. Bu bölgedeki 38 köy için kuraklık ilan edildi.  2020-2021 üretim yılında toplam 61 köyün kuraklıktan etkilendiği açıklandı. Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde ise kuraklık kapsamına giren köy olmadı.

Genel Tarım Sigortası Fonu, 2020-2021 üretim yılı kuraklık zararı değerlendirme çalışmalarını tamamlayarak kuraklık haritasını yayınladı.

Kuraklıktan zarar gören toplam 61 Köy (360.000 Dönüm), Kadastral Pafta/Plan Taksimatlı Harita üzerinde belirtilerek, kuraklıktan zarar gören köy ve/veya bölge olarak Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak ilan edildi.

Buna göre, Girne bölgesinden Güngör; Lefkoşa bölgesinden Balıkesir, Beyköy, Cihangir, Çukurova, Değirmenlik, Demirhan, Düzova, Gaziköy, Gökhan, Hamitköy, Haspolat, Kalavaç, Meriç, Minareliköy, Yeniceköy; İskele bölgesinden Kuzucuk, Boğaziçi, Sınırüstü ve Altınova köyleri kuraklık kapsamına girdi.

Gazimağusa bölgesinden Atlılar, Muratağa, Sandallar, Akdoğan, Aslanköy, Beyarmudu, Çayönü, Dörtyol, Güvercinlik, İnönü, Korkuteli, Köprülü, Kurudere, Mormenekşe, Mutluyaka, Paşaköy, Pirhan, Şehitler, Türkmenköy, Turunçlu, Vadili, Yeniboğaziçi, Tuzla, Geçitkale, Akova, Alaniçi, Arıdamı, Çamlıca, Çınarlı, Gönendere, Görneç, Nergisli, Pınarlı, Serdarlı, Sütlüce, Ulukışla ve Yıldırım köylerinde kuraklık ilan edildi.

“3 AYLIK SÜREDE İNCELEME VE TARTIM YAPILDI, VERİ TOPLANDI”

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Genel Tarım Sigortası Fonu Saptama ve Değerlendirme Komitesi’nin, iki ayrı zamanda (başak tutma ve hasat evresi), Tahıl (Arpa, Buğday, Yulaf, Hasıllık, Tritikale) ve Baklagil Yem Bitkilerinin (Fiğ-Vigo, Favetta) ekili olduğu alanlarda 3 aylık süre boyunca gözlem, inceleme ve tartım yaptığını, bitkilerin büyüme, gelişme, başaklanma ve verim verilerini topladığını kaydetti.

Kızılduman, komitenin bazı köy ve bölgelerin miktar olarak diğer köy ve bölgelerden daha az yağış aldığını, yağışların ihtiyaç duyulan zaman aralığında olmaması sebebiyle ekili alanlarda üretimin verimsel olarak farklılıklar gösterdiğini, bu alanlarda kuraklık olduğunu tespit ettiğini belirtti.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Kuraklık Haritasının elde edilen sonuçlarla, Meteoroloji Dairesi’nden alınan aylık yağış miktarı ve haritalarla doğrulanarak hazırlandığını ve Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulduğunu kaydetti.

KIZILDUMAN: “DÜN OLDUĞU GİBİ, BUGÜN VE YARIN DA ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın çalışmalarını şeffaf, çözüm odaklı ve üretici dostu kimliğiyle sürdürdüğünü belirten Kızılduman, her konuda olduğu gibi kuraklık tespitine yönelik çalışmaları da sektördeki paydaşlarla paylaştıklarını vurguladı.

Kızılduman, dün olduğu gibi, bugün ve yarın da üreticinin yanında duracaklarını, üretimin devamlılığının sağlanmasının garantisi olacaklarını kaydetti.

Son Güncelleme: 22.09.2021 13:46
Anahtar Kelimeler:
Kuraklık Haritası
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