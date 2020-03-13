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Toplantı başladı

Cumhurbaşkanı Akıncı, Koronavirüs nedeni ile Meclis’te temsil edilen siyasi parti yetkilileri ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

13 Mart 2020 Cuma 16:29
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Toplantı başladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan hükümet ve muhalefet partileri ile korona virüs konusunda ülkedeki son durumu değerlendirileceği toplantı başladı.

Cumhurbaşkanı’nın çağrısıyla yapılan toplantıda Ulusal Birlik Partisi Genel Bakanı ve Başbakan Ersin Tatar, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Bakanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKKTC Coronavirüs
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tarkan 2020-03-13 18:28:38

Acil olarak OHA ilan etmek gerekiyor. Bu şekilde alınan risk hattinden fazla.
Ve aynı zamanda corona virüs için WhatsApp hattı kurulması gerekli herhangibir durumda veya ihbar için şart bir hal aldı. Önelmelerin kulak arkası yapılması çok doğru değil Lütfen Pavyon, Betofisi Casino gibi kalabalık ve hastalığın yayılmasına yardımcı olacak yerlerin bir an evvel kapatılma ve dezenfekte işlemlerinin yapılması gerekiyor. Anlaşıldığı kadarıyla termal kamera hastalığa tanı koymak için yeterli değil acil önlemler biran evvel alınmalı artık.

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