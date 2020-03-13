Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan hükümet ve muhalefet partileri ile korona virüs konusunda ülkedeki son durumu değerlendirileceği toplantı başladı.



Cumhurbaşkanı’nın çağrısıyla yapılan toplantıda Ulusal Birlik Partisi Genel Bakanı ve Başbakan Ersin Tatar, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Bakanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı yer alıyor.