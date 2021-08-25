Künye
Kıbrıs 23
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
16 yaşındaki kıza taciz
16 yaşındaki kıza taciz
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler

Toplantı ertelendi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi’nin bugün yapılacağı duyurulan ve partide köklü reformlar öngören “tüzük değişikliği” konusunu görüşeceği toplantısı ertelendi.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:46
62 Okunma
Toplantı ertelendi

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) bilgi veren UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Parti Meclisi toplantısının bugün yapılmayacağını, ileriki bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Dün yapılan grup toplantısında tüzük değişikliği konusunda bir uzlaşıya varılamadığını bildiren Hasipoğlu, vekiller arasında istişare toplantılarının yapılacağını, ardından ise Parti Meclisi’nin toplanacağını kaydetti. Hasipoğlu, Parti Meclisi’nin toplantı tarihi netleşince duyurulacağını da belirtti.

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu, 21 Ağustos’taki toplantısında, tüzük değişikliğini onaylayarak Parti Meclisi’ne sevk etmişti.

Tüzük değişikliği, “kurultayda oy verme ve sayım işlemlerinin 6 ilçede gerçekleştirmesi, kurultayda oy kullanabilmek için partiye kurultaydan asgari yüz seksen gün önce kayıt olma koşulunun yüz yirmi güne indirilmesi, genel sekreterlik görevinin kaldırılarak genel başkan yardımcılarının getirilmesi, partiyi genel başkan seçimi gündemiyle kurultaya götürme görevinin parti meclisine ait olması, olağan kurultayın iki yılda bir yerine üç yılda bir yapılması ve üç olağan kurultayda üst üste oy kullanmayan üyelerin üyeliğinin düşmesi” gibi düzenlemeleri içeriyor.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiUBP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
27 üreticiye hibe verildi
27 üreticiye hibe verildi
Özersay: Kötü yönetim kurumlarımın çökertilmesine neden oluyor
Özersay: Kötü yönetim kurumlarımın çökertilmesine neden oluyor
Gündem Kıbrıs'ın konuğu; Kudret Özersay
Gündem Kıbrıs'ın konuğu; Kudret Özersay
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim