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Toplantı gündemi 'Futbol'

Süper lig ve 1.Liğ a takım maçları 18 Haziran'da başlayacak

02 Haziran 2020 Salı 16:46
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Toplantı gündemi 'Futbol'

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu  Başkanı Kemal Deniz Dana ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu bugün ortak toplantı yararak futbolla ilgili kararlar aldı.  

K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1’nci Lig A Takım maçlarının 18 Haziran'da başlaması kararı alınırken, maçların seyircili mi seyircisiz mi oynanacağı konusu ile Bölge Terfi Müsabakalarının oynanıp oynanmayacağı konusu bugün yapılan toplantıda netlik kazanmadı.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, futbol gündemiyle toplantı yaptı.

KARARLAR

Görüşmede, Türkiye Futbol Federasyonu’nun KTFF’ye hibe yolu ile verdiği testlerle 6 Haziran Cumartesi gününe kadar Sağlık Bakanlığı eli ile takımlar ve hakemlerin testlerinin tamamlanması;

7 Haziran Pazar günü itibarı ile hazırlık maçlarına başlanması;

Sadece K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1. Lig A takım karşılaşmalarının 18 Haziran’da başlayarak Temmuz  ayı sonuna kadar tamamlanması için gerekli programın yapılması; 

Bu ligler dışında kalan diğer tüm liglerin akıbetinin, Sağlık Bakanlığı ile yapılacak olan bir sonraki toplantıda kararlaştırılması; 

Karşılaşmaların seyircili veya seyircisiz oynatılması konusunda, Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli’nin ligin başlamasından önce yeniden bir değerlendirme yapıp son noktayı koymasına karar verildi.

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