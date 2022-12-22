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Toplantı sona erdi... Gizlilik kararı alındı!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'un başkanlığında bugün saat 14.00'te Bakanlık Toplantı Salonu'nda toplandı. 

22 Aralık 2022 Perşembe 16:36
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Toplantı sona erdi... Gizlilik kararı alındı!



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'un başkanlığında bugün saat 14.00'te Bakanlık Toplantı Salonu'nda toplandı. 
Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrasında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, toplantıda gizlilik kararı alındığını belirterek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarının önümüzdeki hafta devam edeceğini kaydetti.
Aralık ayı hayat pahalılığının 5 Ocak gibi açıklanacağını belirten Taçoy, bunun beklenmesinin doğru olduğunu ancak önümüzdeki hafta rakam belirlemek adına tekrardan toplanacaklarını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretKomisyonçalışmaSosyal GüvenlikHasan Taçoy
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