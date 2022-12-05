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Toplantılar 11 bölgede gerçekleşecek...

Kıbrıs Türk çiftçi ve hayvancısının ihtiyaçlarının doğru tespiti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile iş birliği içerisinde yürütülen bölge toplantılarının ikincisi, Lefke'de düzenlendi.

05 Aralık 2022 Pazartesi 10:31
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Toplantılar 11 bölgede gerçekleşecek...



Lefke Bölgesi'nde faaliyet gösteren kooperatiflerin ve kadın üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, mevcut hibe programları hakkında bilgilendirmenin yanı sıra çiftçilerin ihtiyaçlarına yönelik anket çalışması yapıldı. Katılımcılara Türkiye Cumhuriyeti finans desteğiyle yürütülen tarım, turizm, sanayi, girişimcilik hibe desteklerinin başvuru süreçleri hakkında eğitim verildi.

“Kırsal Kalkınma İhtiyaç Analizi Köy Toplantıları” toplamda 11 bölgede gerçekleştirilecek. Halkın katılımına açık olan toplantıların üçüncüsü, 7 Aralık Çarşamba günü Yeni Erenköy, Derince Kültür Evi'nde saat 10:00’da düzenlenecek.

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