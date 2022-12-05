Toplantılar 11 bölgede gerçekleşecek...

Kıbrıs Türk çiftçi ve hayvancısının ihtiyaçlarının doğru tespiti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile iş birliği içerisinde yürütülen bölge toplantılarının ikincisi, Lefke'de düzenlendi.