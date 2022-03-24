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Toplantıya katılanlar, meslek okullarında “toplumsal cinsiyet eşitsizliği” olduğunu belirtti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), kadın örgütlenmesini güçlendirme çalışmaları kapsamında ilk toplantıyı Lefke’de yaptı.

24 Mart 2022 Perşembe 20:16
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Toplantıya katılanlar, meslek okullarında “toplumsal cinsiyet eşitsizliği” olduğunu belirtti
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), kadın örgütlenmesini güçlendirme çalışmaları kapsamında ilk toplantıyı Lefke’de yaptı.

TDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, TDP Lefke İlçe Örgütü ile bölge kadınları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde etkinlik düzenleyerek, kadınların siyasi, sosyal ve ekonomik hak mücadelesinde neler yapabileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamaya göre toplantıya katılanlar, Cengiz Topel Meslek Lisesi'nde daha çok teknik bölümün açılması için yetkililerin bir an önce girişim başlatmasını talep etti, meslek okullarında “toplumsal cinsiyet eşitsizliği” olduğunu belirtti.

Katılımcılar, gerek Cengiz Topel Endüstri Meslek lisesinde meslek edinme kurslarının tümüne kız çocuklarını da yönlendirmek, gerekse de kız çocuklarının hali hazırda ilgi duyduğu moda tasarım gibi bölümleri oluşturmak adına yetkilileri göreve çağırdı.

Toplantıda, meslek okullarının, eğitim ve iş yaşamında önemli bir yeri olduğuna vurgu yapıldığı kaydedilen açıklamada, bu okulların öneminin daha iyi anlaşılabilmesi ve gençler için ilgi odağı haline gelmesine yönelik gerekli adımları atması için ilgili bakanlıklar göreve çağrıldı.

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