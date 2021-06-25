“Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri gerekçesiz şekilde askıya alındı”

Güröz, KOOP-SEN Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Yönetim Kurulu ve genel müdürünün, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini gerekçesiz bir şekilde askıya aldığını ve sendikayı toplantıya çağırmayarak, yok sayıp itibarsızlaştırdığını savunarak, bunu kınadı.

Güröz, KOOP-SEN olarak Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd.’in tüm banka şubelerinde 28 Haziran Pazartesi günü 08.00-14.30 saatleri arasında uyarı grevi yapacaklarını belirtti.

Güröz, bu kayıtsız duruşun devam etmesi halinde KOOP-SEN olarak süresiz genel grev başlatacakları uyarısında da bulundu.