"Toplu Konut projesinin zamanı geldi..."

Güzelyurt Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP)’nin Güzelyurt Belediye Başkan adayı Mahmut Özçınar, yeni dönemde toplu konut projelerini hayata geçireceklerini açıkladı.

Güzelyurt’un artık bir marka şehir olduğunu söyleyen Özçınar, “Biz ülkedeki en iyi belediyecilik hizmetini veriyoruz. Temel belediyecilik hizmetinin yanında artık daha büyük projelere de imza atacağız” dedi.

Toplu Konut projesinin zamanının geldiğine değinen Özçınar, sözlerine şöyle devam etti:

“Toplu konut projeleri eskiden yapılsaydı, tarım arazilerini yok edebilirdi. Biz planlı bir şekilde hareket ediyoruz. Tarımın Güzelyurt’un ana geçim kaynağı olduğunu bilerek ve bu özelliğini yitirmesinin önüne geçerek bir sonraki adımı planlıyoruz. Zaman toplu konut yapımına uygundur. Yeni dönemde bu projeyi hayata geçireceğiz”

Konut yapımı konusunda dengelere de dikkat edeceklerini vurgulayan Özçınar, “Bu adımlar iyi planlanmalı. Özel sektörü de baltalamamamız gerekiyor. Biz projemizi hayata geçirirken çok taraflı olarak artıları ve eksileri değerlendiriyor ve halkın beklentileri ile bunları örtüştürerek projelerimizi hazırlıyoruz” diye konuştu.

Yerel yönetimlerin yasalar çerçevesinde hareket etmesi gerektiğine değinen Özçınar, toplu konut yapımına ilişkin olarak da, sosyal hayatı hareketlendirecek projelerde de, yasaları ön planda tutarak ilerleyeceklerini söyledi..

Özçınar, Belediyeler Yasası’ndaki güncellemenin ardından vatandaşlar için ucuz konut projelerini hayata geçireceklerini kaydetti.

Özçınar, Güzelyurt bir markadır. Bugün yapacağımız her yatırım gelecek nesillerin de ihtiyacını karşılayabilecek potansiyelde olmalıdır. Biz bu sorumlulukla hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.