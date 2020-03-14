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Toplu taşıma durdu

Bakanlar Kurulu kararıyla kamu araçları ile yapılan tüm toplu taşıma faaliyetleri 27 Mart 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

14 Mart 2020 Cumartesi 17:05
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Toplu taşıma durdu

Bakanlar Kurulu kararıyla kamu araçları ile yapılan tüm toplu taşıma faaliyetleri 27 Mart 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Bu kısıtlamaya taksiler dahil edilmemiştir. Bu süreçte çalışacak taksi şoförlerinin maske ve eldiven takması ve tüm taksilerin günde en az 3 kere dezenfekte edilmesi mecburidir.

Bu süre zarfında taksimetre kullanılmaması, belirlenen fiyat tarifesi haricinde ücret talep edilmesi ve benzeri durumlar çok sıkı denetlenecek olup tespit edilmesi halinde ciddi yaptırım uygulanacaktır. Bu çerçevede her türlü uyarı ve ihbar için 7/24 esasında hizmet veren 1181 Alo Ulaşım hattının aranması önemle rica olunur.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluToplu TaşımaKoronavirüsKıbrıs KoronavirüsCoronavirüs
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