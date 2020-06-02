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Toplu taşıma faaliyetleri 8 Haziran'da başlıyor

Şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma faaliyetleri 8 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle başlıyor.

02 Haziran 2020 Salı 19:05
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Toplu taşıma faaliyetleri 8 Haziran'da başlıyor

Şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma faaliyetleri 8 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle başlıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre faaliyetlerin şu kurallar ile başlayacağı belirtildi:

-              Tüm araçlar sefer öncesinde ve sonrasında dezenfekte edilecek.

-              Şoförler ve biletçiler maske kullanacak.

-              Tüm yolcuların maske takması zorunlu olacak.

-              Her araçta sefer esnasında el dezenfektanı bulundurulacak.

-              Her araç kapasitesi kadar yolcu alabilecek.

-              Her araç sık aralıklarla havalandırılacak.

-              Tüm güzergâhlar Trafik Dairesi müfettişleri ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı müfettişlerince sıklıkla denetlenecek.

-              1181 Alo Ulaşım Hattı bu çerçevede yaşanabilecek her türlü sorun için 7/24 devrede olacak.

Bu çerçevede özellikle kapalı olan dönem içerisinde sektörün karşı karşıya kaldığı sıkıntılar ışığında da bir dizi çalışma hayata geçirilecek. Buna göre;

-              8 Haziran tarihinde başlayacak seferler sektör temsilcileri ile gözlemlenecek ve özellikle yolcu potansiyeli çerçevesinde sektör ile belirlenecek süre boyunca teşvik uygulaması yapılacak.

-              Yine sektör temsilcileri ile belirlenecek kapsamda belirlenecek süre zarfında sektöre bir can suyu olabilecek mazot girdi desteği sistematiği şekillendirilecek.

-              Sektörün içinde bulunduğu darboğazı aşabilmek adına Bakanlık ile işbirliği içinde işletmecilerin büyüklüğüne göre yararlanabilecekleri, acil finansman ihtiyaçlarını çözebilecekleri kredi imkânları çalışması yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
Toplu TaşımaKoronavirüsCoronavirüs
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