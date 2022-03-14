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Toplu Taşımacılar: Devlet, devlet babalığını gösterecek

Ülke genelinde toplu taşımacılık durdu. Çoğu öğrenci bugün okullarına gidemedi.

14 Mart 2022 Pazartesi 11:13
719 Okunma
Toplu Taşımacılar: Devlet, devlet babalığını gösterecek
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Meclis önünde yapılan eylemde toplu taşımacılar, akaryakıta yapılan zammı protesto ederek “Devlet, devlet babalığını gösterecek” dedi.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu yaptığı açıklamada çok zor durumda olduklarını vurguladı.

"Toplu taşımacılıkla ilgili devlet politikaları yok" diyen Kar-İş Başkanı, taşımacılar bu zamlarla bu yükü taşımaz dedi.

"Sermaye istedi diye geceden sabaha trilyonlar kaldırıldı" diyen Kar-İş Başkanı, "hep bedel ödedik , toplu taşımacılığa hükümet el atmazsa yarında itibaren araçlı eyleme geçilecek" açıklamasında bulundu.

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