Toplu Taşımacılar: Devlet, devlet babalığını gösterecek

Meclis önünde yapılan eylemde toplu taşımacılar, akaryakıta yapılan zammı protesto ederek “Devlet, devlet babalığını gösterecek” dedi.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu yaptığı açıklamada çok zor durumda olduklarını vurguladı.

"Toplu taşımacılıkla ilgili devlet politikaları yok" diyen Kar-İş Başkanı, taşımacılar bu zamlarla bu yükü taşımaz dedi.

"Sermaye istedi diye geceden sabaha trilyonlar kaldırıldı" diyen Kar-İş Başkanı, "hep bedel ödedik , toplu taşımacılığa hükümet el atmazsa yarında itibaren araçlı eyleme geçilecek" açıklamasında bulundu.